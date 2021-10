Privacy Daily – 1 ottobre 2021

L’inchiesta del Wall Street Journal sugli effetti di Facebook e Instagram sugli adolescenti

Il Wall Street Journal ha riportato una raccolta di documenti interni di Facebook che, secondo il giornale, dimostrebbero come la piattaforma sia consapevole degli effetti che Instagram ha sulla salute mentale degli adolescenti.

To Reduce Facebook’s Harms to Teens, Target its Data-Hungry Business Model | Privacy International

L’app Portpass potrebbe aver esposto centinaia di migliaia di dati personali degli utenti

L’app per il passaporto dei vaccini ha più di 650.000 utenti registrati e potrebbe avere esposto informazioni personali, L’analista della sicurezza informatica Ritesh Kotak ha detto di essere rimasto scioccato ma non sorpreso di sentire che le informazioni degli utenti sono state esposte. “Questi erano esattamente i problemi di privacy e sicurezza che ho sollevato in precedenza quando si tratta di utilizzare app di terze parti”, ha detto Kotak. “Devi chiederti: ‘Dove sono ospitati i dati? Chi ha accesso ad esso? È criptato?’Se questo arriva agli individui sbagliati, li apre a frodi, furti di identità e tutto un altro mondo di potenziali problemi”.

Portpass app may have exposed hundreds of thousands of users’ personal data | CBC News

La legislatura di Hong Kong approva il controverso disegno di legge sulla privacy anti-doxxing

Il Governo di Hong Kong ha approvato una legge sulla privacy che affronta il “doxxing” – il rilascio pubblico di informazioni che identificano un individuo o un’organizzazione – che secondo i critici potrebbe essere utilizzato per proteggere chi è al potere e colpire la società civile.

Hong Kong Legislature Passes Controversial Anti-Doxxing Privacy Bill | World News | US News