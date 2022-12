Privacy Daily – 20 dicembre 2022

Lavoro: il Garante privacy sanziona la Regione Lazio. Illecito controllo di metadati delle e-mail di dipendenti

No al controllo dei metadati della posta elettronica dei dipendenti senza adeguate tutele per la riservatezza e in violazione delle norme che limitano il controllo a distanza dei lavoratori. Questa la decisione del Garante per la privacy nei confronti della Regione Lazio, cui ha comminato una sanzione di 100.000 euro e vietato i trattamenti tuttora in corso.

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9833616

Diritti e principi digitali: i Presidenti della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio firmano la Dichiarazione europea

A margine del Consiglio europeo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha firmato il testo della “Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali” insieme alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il primo ministro ceco Petr Fiala per la presidenza di turno del Consiglio. La dichiarazione, presentata dalla Commissione nel gennaio di quest’anno, delinea l’impegno dell’UE per una trasformazione digitale sicura e sostenibile che metta le persone al centro, in linea con i valori fondamentali e i diritti fondamentali dell’UE.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7683

UK: Donelan, la protezione dei bambini è al centro del disegno di legge sulla sicurezza online

In una lettera aperta a genitori, il segretario di Stato del Regno Unito per il digitale, i media, la cultura e lo sport Michelle Donelan ha affermato che le tutele per i bambini online sono il “cuore” della proposta di legge sulla sicurezza online. In base al disegno di legge che si sta facendo strada in Parlamento, i social media “saranno costretti a proteggere i propri utenti, o dovranno affrontare multe da miliardi di sterline e il potenziale blocco dei loro siti nel Regno Unito”, ha sottolineato la Donelan. La nuova legge ha lo scopo di proteggere gli utenti più giovani da contenuti illegali o che causano “gravi traumi”.

https://www.gov.uk/government/publications/michelle-donelan-writes-to-parents-setting-out-how-the-online-safety-bill-will-keep-children-safe