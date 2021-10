Privacy Daily – 5 ottobre 2021

privacy online: crescente preoccupazione per sempre più persone

I risultati di un recente studio di Cisco mostrano che i consumatori hanno un forte interesse a proteggere la loro privacy, riferisce TechRepublic. Lo studio ha indicato che l’86% dei consumatori “si preoccupa della privacy dei propri dati” e desidera un maggiore controllo. Il sondaggio ha anche intervistato i consumatori sui cambiamenti legati al COVID nel panorama della legge sulla privacy e il 42% degli intervistati ha dichiarato che non vorrebbe alcun allentamento delle leggi sulla privacy durante la pandemia.

“Linee guida etiche” per le implementazioni cinesi di IA

Il Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese ha pubblicato le prime “linee guida etiche” per l’uso dell’intelligenza artificiale, riferisce il South China Morning Post. Le linee guida elencano sei principi per garantire sistemi di intelligenza artificiale “controllabili e affidabili”. L’accento è stato posto sul consenso delle persone in relazione all’uso e alla partecipazione ai servizi di IA. Il ministero ha indicato che le linee guida mirano a “assicurarsi che l’intelligenza artificiale sia sempre sotto il controllo degli esseri umani”.

DPA tedesco aggiorna le faq sul trasferimento dei dati

Il Commissario per la protezione dei dati e la libertà di informazione del Baden-Württemberg ha pubblicato un documento riveduto sui trasferimenti internazionali di dati. Gli aggiornamenti si rifanno alle linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati sulle definizioni di titolare del trattamento e responsabile del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE, riflettendo al contempo l’esame delle nuove clausole contrattuali standard della Commissione europea. Le FAQ hanno anche aggiunto “casi di esempio illustrativi” per guidare le organizzazioni.

