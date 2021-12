Privacy Daily – 7 dicembre 2021

L’app Verizon potrebbe raccogliere la tua cronologia di navigazione e altro

Secondo quanto riporta The Verge, l’app My Verizon potrebbe raccogliere informazioni sulla cronologia di navigazione, sulla posizione per consentire all’azienda di capire gli interessi degli utenti.

https://www.theverge.com/2021/12/5/22818783/verizon-app-data-collection-browsing-history

Twitter rimuoverà le foto delle persone pubblicate senza il loro permesso

La nuova politica di Twitter stabilisce che le foto o i video di privati ​​che vengono pubblicati senza il loro permesso verranno rimossi su loro richiesta.

https://www.nytimes.com/2021/11/30/technology/twitter-new-photo-privacy-policy.html

Artista robot per eseguire poesie generate dall’intelligenza artificiale in risposta a Dante

La Divina Commedia di Dante ha ispirato innumerevoli artisti, da William Blake a Franz Liszt, da Auguste Rodin a CS Lewis. Ma una mostra in occasione del 700° anniversario della morte del poeta italiano mostrerà il lavoro di un devoto un po’ più moderno: Ai-Da il robot, che per il The Guardian potrebbe fare la storia diventando il primo robot a eseguire pubblicamente poesie scritte dai suoi algoritmi di intelligenza artificiale .

https://www.theguardian.com/books/2021/nov/26/robot-artist-to-perform-ai-generated-poetry-in-response-to-dante