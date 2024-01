PRIVACYDAILY n. 258 – 27.01.2024

VERSIONE ITALIANA

GERMANIA, I TEDESCHI VALUTANO LA POSSIBILITA’ DI ASTENERSI DAI NEGOZIATI FINALI SULL’AI ACT

In Germania relativamente alla legge europea sull’intelligenza artificiale si è aperto un dibattito. Il Ministero del Digitale, guidato da Volker Wissing, sta spingendo per astenersi dal voto, mentre il Ministero della Giustizia, guidato da Marco Buschmann, e il Ministero dell’Economia, guidato da Robert Habeck non sono della stessa opinione. Il Ministero degli Affari Digitali invece è coinvolto solo nelle consultazioni, ma l’approvazione richiede il sostegno di tutti i partner della coalizione. Gli altri ministeri stanno valutando la possibilità di astenersi per mantenere equilibrio nella coalizione. La decisione sarà presa solo all’inizio della prossima settimana.

https://www.handelsblatt.com/politik/international/ai-act-fdp-bremst-bei-deutscher-zustimmung-zum-europaeischen-ki-gesetz/100007879.html

UK, IL GOVERNO MANIFESTA PREOCCUPAZIONI PRIVACY SULLA STERLINA DIGITALE

Il ministero delle Finanze britannico e la Banca d’Inghilterra hanno annunciato che decideranno se procedere o meno entro l’anno prossimo con la creazione di una sterlina digitale. Questa comunicazione arriva dopo una consultazione pubblica che ha raccolto 50.000 risposte, molte delle quali hanno sollevato preoccupazioni sulla privacy. Se il progetto dovesse essere approvato, è improbabile che diventi operativo prima della fine del decennio. Secondo le proposte, i britannici potrebbero detenere sterline elettroniche fino a un limite compreso tra 10.000 e 20.000 sterline. Le banche invece avevano chiesto un limite inferiore di 3.000-5.000 sterline per evitare un deflusso di denaro dai conti bancari. Anche altre banche centrali, come la Banca Centrale Europea e la Federal Reserve degli Stati Uniti, stanno esaminando la questione della privacy legata al denaro digitale.

https://www.businesstimes.com.sg/international/uk-still-undecided-digital-cash-privacy-concerns-persist

ITALIA, LA LEGA SERIE A IMPLEMENTERA’ IL RICONOSCIMENTO FACCIALE PER TUTTI GLI STADI

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha dichiarato che i sistemi di videosorveglianza degli stadi saranno collegati a sistemi di riconoscimento facciale per identificare i tifosi responsabili di comportamenti discriminatori. I dati raccolti dai club verrebbero condivisi con la polizia, solo se necessario. L’introduzione del riconoscimento facciale potrebbe avvenire entro la fine della stagione, e la Lega ha già completato uno studio di fattibilità. Nonostante questa dichiarazione rimangono preoccupazioni riguardanti il rispetto del GDPR e delle leggi sull’intelligenza artificiale. Anche in Spagna, l’AEPD, autorità per la protezione dei dati, sta mettendo in dubbio la proporzionalità e i processi legati all’implementazione della tecnologia di biometria facciale negli stadi da parte de LaLiga. I giocatori però sembrano essere favorevoli all’utilizzo del riconoscimento facciale per contrastare la violenza negli stadi.

https://www.biometricupdate.com/202401/facial-recognition-planned-for-all-stadiums-in-italys-top-football-league

VERSIONE INGLESE

GERMANY, GERMANS CONSIDER ABSTAINING FROM FINAL NEGOTIATIONS ON AI ACT

A debate has started in Germany concerning the European Artificial Intelligence Act. The Ministry of Digital Affairs, led by Volker Wissing, is pushing to abstain from the vote, while the Ministry of Justice, led by Marco Buschmann, and the Ministry of Economics, led by Robert Habeck, are not of the same opinion. The Ministry of Digital Affairs, on the other hand, is only involved in consultations, but approval requires the support of all coalition partners. The other ministries are considering abstaining in order to maintain balance in the coalition. The decision will not be made until early next week.

https://www.handelsblatt.com/politik/international/ai-act-fdp-bremst-bei-deutscher-zustimmung-zum-europaeischen-ki-gesetz/100007879.html

UK, GOVERNMENT EXPRESSES PRIVACY CONCERNS OVER DIGITAL POUND

The UK Department of Finance and the Bank of England have announced that they will decide whether or not to proceed with the creation of a digital pound within the next year. This announcement comes after a public consultation that drew 50,000 responses, many of which raised privacy concerns. Should the project be approved, it is unlikely to become operational before the end of the decade. Under the proposals, Britons would be able to hold electronic pounds up to a limit of between £10,000 and £20,000. Banks, on the other hand, had called for a lower limit of £3,000 to £5,000 to avoid an outflow of money from bank accounts. Other central banks, such as the European Central Bank and the US Federal Reserve, are also examining the privacy issue related to digital money.

https://www.businesstimes.com.sg/international/uk-still-undecided-digital-cash-privacy-concerns-persist

ITALY, LEAGUE SERIE A WILL IMPLEMENT FACIAL RECOGNITION FOR ALL STADIUMS

Lega Serie A CEO Luigi De Siervo said that video surveillance systems in stadiums would be linked to facial recognition systems to identify fans responsible for discriminatory behaviour. The data collected by the clubs would only be shared with the police if necessary. The introduction of facial recognition could take place by the end of the season, and the league has already completed a feasibility study. Despite this statement, concerns remain regarding compliance with GDPR and artificial intelligence laws. Even in Spain, the data protection authority AEPD is questioning the proportionality and processes related to the implementation of facial biometrics technology in stadiums by LaLiga. The players, however, seem to be in favour of the use of facial recognition to counter stadium violence.

https://www.biometricupdate.com/202401/facial-recognition-planned-for-all-stadiums-in-italys-top-football-league